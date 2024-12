Siria: Ankara, ‘presenza Israele indebolisce sforzi per stabilità regione’

16 Dicembre 2024

Ankara, 16 dic. (Adnkronos) – La Turchia condanna la presenza di Israele sulle alture del Golan siriano, affermando che “indebolisce gli sforzi per portare stabilità nella regione”. Lo ha scritto in una dichiarazione il ministero degli Esteri, condannando l’ingresso delle Idf sulle alture del Golan siriane. “Questo passo di Israele è fonte di grave preoccupazione, insieme all’ingresso nell’area di separazione in violazione dell’accordo di disimpegno del 1974, alla sua avanzata nelle aree adiacenti e agli attacchi aerei in Siria”, si legge nella dichiarazione. “Le azioni in corso da parte di Israele compromettono seriamente gli sforzi per portare pace e stabilità in Siria e aumentano ulteriormente le tensioni nella regione”.