Siria: Austin, ‘necessaria stretta consultazione tra Israele e Usa’

12 Dicembre 2024

Washington, 12 dic. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha detto, in una telefonata con il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, che “è importante che gli Stati Uniti e Israele abbiano strette consultazioni sugli eventi in corso in Siria”. Lo ha riferito il Pentagono.

Austin ha assicurato a Katz che Washington sta monitorando gli sviluppi in Siria, sostenendo una transizione politica pacifica e inclusiva. Katz, da parte sua, ha detto ad Austin che “c’è la possibilità in questo momento di un nuovo accordo, che consentirà il ritorno di tutti gli ostaggi, compresi i civili americani”.