Siria: Gentiloni, ‘cade regime sanguinario, determinante ruolo Turchia’

8 Dicembre 2024

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – “La caduta di un regime dittatoriale è difficile sia del tutto pacifica e indolore, ce lo auguriamo. Direi che scopriremo nelle prossime settimane quale fosse la padella e quale la brace in questa situazione. Di sicuro, oggi cade un regime sanguinario e cade perché le guerre in corso, un Ucraina e in Medio Oriente, hanno creato condizione nuove”. Lo dice Paolo Gentiloni a In Mezz’ora su Rai 3.

In questa situazione “questa sacca di resistenza siriana con una velocità impressionante ha ripreso in mano il Paese perché Iran e Russia hanno altre gatte da pelare e la Turchia, che da sempre sostiene le organizzazioni anti-Assad, ha avuto un ruolo determinante. Semplificando si potrebbe dire che ha vinto Erdogan e perso Putin anche se i rapporti tra loro sono più complicati”.