Siria: Idf, ‘vigileremo affinché Hezbollah non riceva armi dall’Iran’

2 Dicembre 2024

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos) – “Ciò che sta accadendo in Siria è rilevante per la Siria e non è collegato a Israele”. Lo ha detto in un’intervista a Sky News Arabia, il portavoce dell’Idf Daniel Hagari, sottolineando che “siamo uno Stato sovrano e faremo in modo che l’Iran non contrabbandi armi in Libano e a Hezbollah attraverso la Siria”.

Hagari ha chiarito che l’esercito sta seguendo gli sviluppi in Siria e che, in caso di tentativo di contrabbando di armi in Libano, “l’Idf agirà di conseguenza”. Riguardo all’accordo con il Libano, Hagari ha detto che i 60 giorni di cessate il fuoco servono a garantire che non ci siano più basi terroristiche nella zona. “È un passo per assicurarsi che Hezbollah non violi l’accordo, come nel 2006”, ha detto, aggiungendo che il governo libanese e le forze Unifil sono obbligati a fare la loro parte per far rispettare il cessate il fuoco: “È anche nel loro interesse”, ha affermato Hagari.