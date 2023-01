Siria: Lavrov annuncia riunione con Esteri Ankara e Damasco

Gennaio 18, 2023

Mosca, 18 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato un incontro con i suoi omologhi di Ankara e Damasco per discutere della Siria. “La Turchia, come sapete, è favorevole alla normalizzazione delle relazioni con Damasco – ha detto Lavrov in una conferenza stampa – Alla Russia è stato chiesto di mediare tra i due vicini. Pertanto, è stata organizzata una riunione dei ministri degli Esteri”.

“Uno dei maggiori problemi è Idlib – ha detto Lavrov – La Turchia deve separare le forze filo-turche presenti dal Fronte Nusra, che Mosca e Damasco classificano come terroristi”.