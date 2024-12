Siria: Qatar, ‘Israele sfrutta situazione per violare sovranità Paese’

10 Dicembre 2024

Doha, 10 dic. (Adnkronos) – “Israele sta sfruttando la situazione in Siria per violare la sua sovranità”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al-Ansari, commentando che “questo è inaccettabile. Non ci deve essere alcun intervento straniero in Siria”.