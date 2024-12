Siria: Tajani, ‘tutelare minoranze religiose a cominciare da quella cristiana’

21 Dicembre 2024

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – In Siria siano tutelate e protette le minoranze religiose a cominciare da quella cristiana. E’ l’auspicio espresso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista all’Osservatore Romano, in cui afferma che “i primi segnali sono positivi sebbene sia vero che la guida oggi della Siria è in mano a ex combattenti dell’Is. Le richieste dell’Italia sono molto chiare: riconoscimento e tutela delle minoranze religiose, a cominciare dalle minoranze cristiane. Noi lavoriamo per questo, è fondamentale. L’altro obiettivo è l’unità dello Stato: occorre evitare il frazionamento della Siria, e poi si chiede di agevolare il rientro volontario dei rifugiati da Turchia, Giordania, e Libano”.

“Si tratta di siriani scappati in occasione della guerra civile – spiega il ministro – e speriamo che coloro che rientrano possano essere accolti, che non ci sia una stagione di persecuzioni. Noi vigiliamo, siamo presenti, discutiamo con i nostri alleati, con il G7, con l’Unione europea, con la Turchia che, a sua volta, ha chiesto all’Italia di continuare ad avere una presenza diplomatica e di tenere aperta la nostra ambasciata a Damasco. La Turchia sta facendo un po’ da garante della stabilità. Abbiamo chiesto, sia il presidente del Consiglio Meloni a Erdogan, sia io al ministro degli Esteri turco, una garanzia per le minoranze, in modo particolare per le minoranze cristiane”.