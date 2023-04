Siria: Usa annunciano morte leader Isis che pianificava attentati in Europa

Aprile 4, 2023

Washington, 4 apr. (Adnkronos) – L’esercito americano ha annunciato la morte in Siria di un leader dello Stato islamico, identificato come Khalid Ayyd Ahmad al Jabouri. Secondo una dichiarazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), il jihadista stava pianificando attacchi in Europa ed era responsabile dello sviluppo della struttura gerarchica del gruppo.

Il generale Michael Kurill, responsabile del Centcom nell’area, ha confermato la morte dell’uomo e ha spiegato che “lo Stato islamico rappresenta ancora un pericolo per la regione. Il gruppo era in grado di svolgere operazioni nella regione e voleva operare al di fuori del Medio Oriente”. Nell’operazione non ci sono state vittime civili o feriti, ha riferito l’esercito.