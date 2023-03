Sivasspor-Fiorentina, tifoso entra in campo e colpisce Bianco con pugno in faccia – Video

Marzo 17, 2023

(Adnkronos) – Un tifoso turco, entrato in campo, ha sferrato un pugno al volto del giovane centrocampista gigliato Alessandro Bianco. Il grave episodio è avvenuto nel finale del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, durante il recupero con i viola in vantaggio per 4-1. Il ventenne ha poi commentato sui social con un amaro “Non male” e postando una sua foto con il naso e il labbro sanguinanti.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ⚠️ <a href=”https://t.co/quplaAXCue”>pic.twitter.com/quplaAXCue</a></p>— Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) <a href=”https://twitter.com/PassioneFiorent/status/1636518400879935490?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 17, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>