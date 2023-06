Siviglia-Roma, delusione e rabbia allo stadio Olimpico

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – Niente festa davanti allo stadio Olimpico per i tifosi della Roma sconfitti ai rigori della finale di Europa League con il Siviglia. Il deflusso dallo stadio procede senza euforia, tra delusione e tristezza e anche rabbia, per gli oltre 54mila tifosi che hanno visto la partita dai maxi schermi e che si lasciano alle spalle l’obelisco e il Foro Italico in silenzio e a testa bassa. Portano i colori su bandiere e sciarpe e qualcuno protesta per l’esito della partita considerato ingiusto. Cori contro la Uefa e l’arbitro per il rigore non assegnato. Tra i tanti arrabbiati c’è anche chi invece plaude al tifo caloroso e al clima vissuto durante la partita allo stadio. “Sembrava di essere a Budapest, anzi anche meglio perché questa è casa nostra”, dice una tifosa lasciando l’Olimpico.