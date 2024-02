Skeleton: Cdm, cinese Yin vince a Sigulda e Bagnis 10°

Febbraio 2, 2024

Sigulda, 2 feb. – (Adnkronos) – Successo di Zheng Yin sulla pista di Sigulda, in Lettonia, nella sesta tappa della Coppa del mondo di sksleton maschile. Il cinese, al primo trionfo stagionale, ha preceduto con il tempo di 1’40″82 i due britannici Markus Wyatt e Matt Weston, staccati rispettivamente di 18 e 34 centesimi. Seconda manche in rimonta per Amedeo Bagnis, risultato il migliore azzurro di giornata con il decimo posto. Il piemontese del Centro Sportivo Esercito, quattordicesimo a metà gara, ha compiuto un discreto recupero nel pomeriggio, che lo ha portato a risalire di quattro posizioni, staccato di 97 centesimi.

Alle sue spalle si è piazzato Mattia Gaspari per un solo centesimo. L’ampezzano delle Fiamme Azzurre è invece retrocesso di un paio di posizioni, tuttavia la sua prova rimane positiva. Venticinquesimo invece il terzo azzurro in gara, Manuel Schwaerzer, con un distacco di 3″06. La classifica generale vede sempre al comando il tedesco Christopher Grotheer (nono nell’occasione) con 1196 punti, seguito da Weston con 1131 e dal coreano Jung con 1067, Bagnis tocca quota 881. La competizione assegnava anche il titolo europeo, finito a Wyatt su Weston, bronzo per il tedesco Felix Keisinger, con Bagnis sesto e Gaspari settimo.