Sla, Massimelli (Aisla): “Futuro cura caregiver e assistenza a casa”

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi più che mai servono visione e responsabilità. Il tempo dell’ascolto deve diventare scelta strutturale. Aisla continuerà a fare la sua parte con serietà, radicamento e una rete che conosce il presente e costruisce il futuro. I due giorni della conferenza nazionale qui a Jesi rappresentano per Aisla una dichiarazione di impegno. Il ‘Progetto di Vita’, il riconoscimento del caregiver familiare e l’investimento sull’assistenza domiciliare sono le tre direttrici su cui gioca il futuro della cura. Sono dei temi concreti che non sono più rinviabili e che richiedono un coraggio politico e delle alleanze, delle relazioni vere. Qui a Jesi abbiamo dimostrato che è possibile costruire delle soluzioni. Si parte dall’ascolto e si lavora insieme, con responsabilità e con visione”. Lo ha detto all’Adnkronos Fulvia Massimelli, presidente nazionale dell’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, in occasione della conferenza nazionale Aisla, oggi e domani a Jesi.

“Per Aisla ascolto e prossimità non sono solo parole, ma azioni – ha poi aggiunto Massimelli – La dimostrazione sta nei numeri dell’Associazione: oltre 2.500 associati, 300 volontari, 64 presidi territoriali e più di 6.600 interventi concreti a sostegno delle persone con Sla solo nel 2024”. “Noi ogni giorno entriamo nelle case delle famiglie, entriamo nelle loro storie e nelle loro fragilità. Il nostro è un impegno costante, fatto di presenza reale, di relazioni autentiche, e delle soluzioni che cerchiamo di costruire insieme e di adattarle persona per persona” ha poi concluso.