Slittino: Cdm, Voetter e Oberhofer terze a Winterberg nell’ultima gara dell’anno

Febbraio 25, 2023

Winterberg, 25 feb. -(Adnkronos) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno concluso al terzo posto nell’ultima gara del doppio femminile di Coppa del mondo a Winterberg. Le due altoatesine, già sicure del primo posto della generale al termine della tappa di St. Moritz, hanno collezionato il loro podio numero undici di questa straordinaria annata, terminando la gara a 385 millesimi dalle vincitrici austriache Egle/Kipp, prime col crono complessivo di 1’28″169. Secondo posto, in rimonta, per le teutoniche Degenhardt/Rosenthal, brave a scalare due posizioni nella run decisiva, assestandosi a 339 millesimi dalle prime classificate. In gara per l’Italia anche Falksteiner/Huber, al sesto posto, staccate di 693 millesimi. La classifica generale ha visto, come già detto, al comando per la stagione 22/23 Voetter/Oberhofer a quota 1010 punti, seguite da Egle/Kipp a 915 e Degenhardt/Rosenthal a 895.

Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner si sono fermati ai piedi del podio nel doppio maschile. Sul budello tedesco, i due azzurri hanno mancato il podio per una differenza di 40 millesimi, dietro agli austriaci Gatt/Schopf, terzi. La gara è stata un successo tedesco, con la doppietta messa a segno da Wendl/Artl – primi in 1’26″690 -, seguiti dai compagni di squadra Eggert/Benecken, in testa a metà gara. Wendl/Artl, con questa vittoria, sono riusciti ad assicurarsi il primo posto nella classifica generale, proprio davanti a Eggert/Benecken, per 970 punti a 899. Ludwig Rieder ed Patrick Rastner, la seconda coppia azzurra in gara, hanno terminato al nono posto, attardati di 428 millesimi.