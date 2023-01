Slittino: Mondiali, bronzo per le azzurre Voetter/Oberhofer nel doppio

Gennaio 28, 2023

Oberhof, 28 gen. – (Adnkronos) – Andrea Voetter e Marion Oberhofer si sono aggiudicate una seconda medaglia di bronzo nel doppio femminile ai Mondiali di slittino su pista artificiale a Oberhof. Il duo altoatesino, dopo il bronzo nel format sprint, ha chiuso sul budello tedesco a 187 millesimi dal primo posto, occupato nuovamente dalle tedesche padrone di casa Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, vincitrici con il tempo complessivo di 1’17″619. Le austriache Selina Egle e Lara Kipp, si sono accomodate al secondo posto a 126 millesimi, per un podio fotocopia della prima giornata di gare.

Voetter/Oberhofer hanno dato seguito alla loro ottima stagione, in cui le leader della classifica di Coppa del mondo di specialità, hanno saputo disputare una prova di grande maturità, firmando anche il record di spinta nel corso della prima manche. Nadia Falkensteriner e Annalena Huber, secondo equipaggio italiano in gara, hanno colto un altro risultato decisamente incoraggiante con una buona prestazione, che è valsa il quinto posto finale a 812 millesimi di distacco.

Trionfo casalingo per la Germania con il duo Eggert/Benecken a dettare legge nel doppio maschile. I due tedeschi si sono assicurati l’oro iridato, con il tempo complessivo di 1’23″517 davanti ai compagni di nazionale Wendl/Arlt, staccati di 171 millesimi. A seguire due team austriaci che piazzano al terzo posto Mueller/Frauscher a 192 millesimi e Steu/Koller a 390 millesimi. Sesto posto per Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, miglior equipaggio italiano, a 538 millesimi. Spazio in top ten anche per Ludwig Rieder/Patrick Rstner al decimo posto con 887 millesimi di ritardo.