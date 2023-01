Slittino: oro europeo e terza vittoria in Cdm nel doppio femminile per Voetter e Oberhofer

Gennaio 14, 2023

Sigulda, 14 gen. – (Adnkronos) – E’ arrivata anche la terza vittoria stagionale per le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile di Coppa del mondo di slittino artificiale a Sigulda. Sul budello lettone, le due altoatesine hanno rinsaldato il comando della classifica generale – in cui svettano a quota 600 punti -, grazie all’ennesima prestazione sontuosa in questa prima edizione del massimo circuito per il doppio femminile. Le azzurre si sono anche laureate campionesse europee, nella gara sul budello lettone valevole appunto anche per la rassegna continentale.

Il loro tempo complessivo è stato di 1’26″681, sufficiente per infliggere 501 millesimi alle padrone di casa Upite/Ozolina e 0″558 alle teutoniche Rosenthal/Degenhardt, autrici il 7 gennaio del record della pista nella specialità. Per Voetter/Oberhofer si è trattata, come già detto, della terza vittoria stagionale, nonché del sesto podio.

Si è svolto anche il doppio maschile in cui i padroni di casa hanno calato la doppietta grazie alla vittoria di Bots/Plume in 42″138, seguiti a ruota dai connazionali Sevics-Mikelsevics/Krasts ad appena 9 millesimi di distanza. Hanno chiuso il podio i tedeschi Wendl/Arlt attardati di 35 millesimi, con al quarto posto gli austriaci Steu/Koller a 0″067. Due equipaggi azzurri in top ten grazie al quinto posto per Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, seguiti in nona posizione da Ludwig Rieder e Patrick Rastner.