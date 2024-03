Slovacchia: 5 persone ferite nel secondo attacco di orsi in tre giorni

18 Marzo 2024

Bratislava, 18 mar. (Adnkronos) – Cinque persone sono rimaste ferite nel secondo attacco di orsi in Slovacchia in tre giorni. Lo hanno riferito le autorità di una città del nord del Paese, che è stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza e a proporre di riclassificare lo status degli animali nell’elenco delle specie protette. Una donna di 49 anni è stata curata in ospedale per un infortunio alla spalla e un uomo di 72 anni per un taglio alla testa, dopo l’incidente di domenica a Liptovský Mikuláš, vicino ai monti Tatra. Una bambina di 10 anni e altri due adulti hanno riportato graffi e contusioni, mentre una coppia che spingeva il loro bambino in un passeggino è stata “fortunata a scappare illesa”, hanno detto ancora le autorità locali, aggiungendo che l’orso ancora in libertà e che sei pattuglie armate gli stanno dando la caccia.

“L’orso è stato spinto in zone disabitate dalle forze di soccorso e di sicurezza dove le squadre di emergenza… hanno l’ordine di eliminarlo”, ha riferito il municipio, invitando i residenti a prestare la massima cautela soprattutto al mattino presto e alla sera. “I cacciatori pattuglieranno l’area a rischio, le pattuglie di polizia sono state rafforzate e sono state inviate squadre di emergenza per gli orsi bruni provenienti da tutto il paese nella nostra città e nei dintorni. Viene utilizzato anche un drone. Siamo una città tra le montagne, ma pur sempre una città. Non possiamo permettere che un orso attacchi cinque persone nel centro in pieno giorno”.

Le riprese con il cellulare e pubblicate sui social media mostrano l’orso che corre lungo una strada mentre i pedoni terrorizzati si disperdono, per poi scagliarsi contro un uomo che si arrampicava frettolosamente su una recinzione per scappare. L’incidente è avvenuto il giorno dopo che una donna bielorussa di 31 anni è morta mentre cercava di sfuggire a un orso bruno nella catena montuosa dei Bassi Tatra, vicino alla stessa città.