Smog: in Lombardia ancora 2 giorni difficili ma nel weekend situazione in miglioramento

Febbraio 20, 2024

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – In Lombardia la qualità dell’aria è da giorni superiore ai valori limite di Pm10; il dibattito a livello politico è caldissimo e i cittadini si domandano se, e quanto, sia davvero il caso di preoccuparsi. A fornire un aiuto per comprendere lo stato dell’aria è il bollettino di Arpa Lombardia che, secondo le indicazioni odierne, conferma la complessità della situazione, ma prevede anche condizioni in miglioramento per il prossimo weekend.

Il bollettino conferma che i valori della concentrazione di Pm10 sono superiori ai limiti in quasi tutta la regione e resteranno oltre ancora per un paio di giorni. A Milano e in altre otto province, nel frattempo, sono scattate le misure antismog di primo livello. Tuttavia il documento evidenzia una nuova debole perturbazione che sta transitando dalle Alpi verso il Centro-Sud, che determinerà nelle prossime 48 ore condizioni molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

In particolare un cambiamento significativo è atteso da giovedì, quando una moderata perturbazione atlantica si avvicinerà al Nord Italia, producendo precipitazioni dapprima molto deboli sparse, dal pomeriggio-sera diffuse ed in intensificazione, ma solo su Alpi e Prealpi. Giovedì sarà quindi una giornata di transizione, con tendenza ad una diffusa condizione dispersiva delle particelle inquinanti a partire dal pomeriggio, in particolare su Alpi e Prealpi. Venerdì la perturbazione si sposterà verso Est, interessando significativamente anche la pianura occidentale con precipitazioni moderate, determinando condizioni favorevoli alla dispersione, sia per rinforzi di vento che ricambio della massa d’aria, nonché per la persistenza di precipitazioni diffuse.