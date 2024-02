Snowboard: Cdm cross, Moioli e altri 5 azzurri qualificati al tabellone principale a Gudauri

Febbraio 2, 2024

Gudauri, 2 feb. – (Adnkronos) – Semaforo verde per i cinque italiani iscritti alla prova di Coppa del Mondo di Snowboard cross a Gudauri, in Georgia, che approdano così nel tabellone principale della gara in programma sabato 3 febbraio. Nelle qualificazioni maschili Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin hanno centrato il passaggio del turno nella prima run rispettivamente con il terzo e con il decimo tempo, per essere poi raggiunti al termine della seconda da Matteo Menconi, Michele Godino e Tommaso Leoni. Al femminile, Michela Moioli ha messo al sicuro la qualificazione con il terzo tempo nella prima run, mentre Sofia Belingheri e Caterina Carpano non sono riuscite a trovare spazio tra le 16 atlete promosse alla fase finale.