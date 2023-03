Snowboard: Cdm cross, Visintin 2° e Sommariva 3° in Sierra Nevada

Marzo 11, 2023

Sierra Nevada, 11 mar. -(Adnkronos) – Doppio podio azzurro nella tappa di Coppa del Mondo di snowboard cross in Sierra Nevada (Spagna). Omar Visintin e Lorenzo Sommariva hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto nella gara maschile, vinta dal padrone di casa Lucas Eguibar. Nella big final, lo spagnolo ha condotto gara di testa sin dall’uscita dal cancelletto, respingendo il ritorno nel finale di Visintin, al secondo podio consecutivo dopo il bronzo ai Mondiali di Bakuriani. Si tratta della prima gara con due azzurri sul podio dal 21 dicembre 2019, quando Sommariva vinse davanti a Perathoner a Cervinia. Per il 29enne dell’Esercito è il primo piazzamento in top 3 della stagione; per Visintin, ancora in corsa per la vittoria della classifica generale, il secondo dopo Les Deux Alpes. Domani è prevista una seconda gara in Sierra Nevada, poi la Coppa del Mondo di snowboard cross si sposterà a Veysonnaz (Svizzera) il 15 e 16 marzo, prima del gran finale a Mt. St. Anne (Canada) dal 24 al 26 marzo.