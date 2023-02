Snowboard: Moioli salta i mondiali di Bakuriani, ‘Chiudo qui la stagione’

Febbraio 20, 2023

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – Michela Moioli non prenderà parte alla rassegna iridata di Bakuriani. La ventottenne bergamasca del Centro Sportivo Esercito, rientrata alle competizioni nella tappa di Coppa del mondo disputata a Cortina lo scorso 28 gennaio piazzandosi all’ottavo posto, ha deciso in accordo con lo staff tecnico della Federazione di saltare i Mondiali georgiani e di chiudere anticipatamente la stagione. “Purtroppo il mio attuale livello di competitività non è tale da consentirmi di gareggiare per le prime posizioni – ha raccontato Michela -, per questo motivo abbiamo scelto di saltare le prossime gare del circuito e concentrarci da subito sulla pianificazione dei futuri impegni agonistici”. Il suo posto nello snowboardcross previsto per venerdì 3 marzo (con qualificazioni giovedì 2 marzo) verrà preso da Francesca Gallina, la quale affiancherà Caterina Carpano, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri, mentre Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin parteciperanno all’SBX maschile.