Snowboard: Mondiali, svizzera Zogg e austriaco Promegger oro nello slalom parallelo

Bakuriani, 21 feb. – (Adnkronos) – Julie Zogg ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom parallelo femminile di snowboard ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. La 30enne svizzera del canton San gallo, alla seconda vittoria iridata nella specialità dopo quella ottenuta a Park City nel 2019, ha sconfitto la connazionale Jenny Ladina – anch’essa a medaglia a Park City 2019, ma di bronzo -, in una big final mai in discussione, dominata sin dalle prime curve. Ha completato il podio l’austriaca Sabine Schoeffmann, per la prima volta in carriera tra le prime tre in un campionato del mondo. Lucia Dalmasso, unica rappresentante azzurra in gara, è uscita ai quarti di finale, valevole per in ottava posizione: la 25enne finanziera di Falcade, dopo il quarto posto nel gigante parallelo, ha messo in scena un’altra buona gara, eliminando agli ottavi di finale la giapponese Tsubaki Miki, medaglia d’oro nel PGS inaugurale, arrendendosi al turno successivo alla finalista Jenny. Out in qualifica Elisa Caffont.

Nella gara maschile Andreas Prommegger ha avuto la meglio su Arvid Auner, in una finale tutta austriaca. Il 42enne biancorosso si è portato a casa la terza medaglia d’oro in carriera – dopo le due conquistate in gigante e slalom nell’edizione 2017 dei Mondiali a Sierra Nevada -, mentre per il 26enne compagno di squadra si è trattata di una prima volta assoluta a medaglia, alla sua seconda partecipazione iridata dopo l’ottavo posto conseguito nello slalom parallelo di Park City 2019. Medaglia di bronzo al canadese Arnaud Gaudet, che ha riportato il Canada sul podio a distanza di 14 anni dal gigante parallelo di Ganwon, in Corea del sud. Aaron March è stato il migliore degli azzurri iscritti alla competizione, lottando fino ai quarti di finale. Il 36enne alpino altoatesino è stato sconfitto dal vincitore Prommegger, classificandosi all’ottavo posto, mentre si erano fermati al turno precedente Marc Hofer ed Edwin Coratti. Non era riuscito a superare le qualificazioni Maurizio Bormolini, out nella run decisiva, a causa di un problema agli attacchi dello snowboard.