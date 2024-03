Social: Facebook e Instagram in down, segnalazioni da tutto il mondo**

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Momenti di panico per tutti gli internauti del mondo: Facebook e Instagram sono in blocco e hanno smesso di funzionare. Moltissimi utenti segnalano problemi di accesso ai social, rilevando difficoltà nell’entrare con le chiavi di accesso consuete. Tentando di accedere, Facebook risulta bloccato, e la password non viene riconosciuta. Su Instagram compare la scritta ‘si è verificato un errore’. Al momento non si conoscono i motivi del down, e non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Meta, la società che gestisce Instagram, WhatsApp e Facebook. Le segnalazioni Instagram e Facebook hanno cominciato ad essere consistenti sul portale Downdetector intorno alle ore 16. “Facebook e Instagram in blocco!”, scrivono gli utenti. “Non riesco ad accedere, ho pensato mi avessero clonato l’account”, scrivono altri. Il problema è generale, si attendono spiegazioni dalle società che gestiscono i social network.