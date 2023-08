Social: Gasparri, ‘doverosa battaglia fiscale contro padroni della rete’

Agosto 17, 2023

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Apprendo con soddisfazione che Musk ha rinunciato alla pagliacciata con Zuckerberg. Ora a lui e al padrone di Meta resta più tempo per pagare diritti d’autore e tasse. Sono potenti e arroganti. Senza la pretesa che ascoltino, ma decisi nell’usare l’arma del diritto ricordiamo che questa gente è attesa da precise scadenze. Entro il 6 ottobre Meta deve pagare la Siae per i diritti. Lo stabilisce una delibera della nostra autorità Antitrust. Lo confermerà il nostro libero Parlamento. Era chiaro che la buffonata non avrebbe avuto luogo. Nonostante la corsa a offrire arene e monumenti. La battaglia fiscale contro i padroni della rete è doverosa. Vediamo chi avrà il coraggio di unirsi e chi invece vuole fare il balletto dei potenti”. Così il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri.