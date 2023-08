Agosto 13, 2023

Milano, 13 ago. (Adnkronos) – ”Non si svende il nostro patrimonio culturale per il vezzo di due miliardari in vena di singolar tenzone”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un’intervista a Repubblica sul duello annunciato tra Musk e Zuckerberg in Italia. ”Il governo piuttosto sfidi chi gestisce queste enormi piattaforme a pagare le tasse in modo proporzionato ai profitti che fa in Italia”.