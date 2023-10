Sole 24 Ore: legale Napoletano, ‘giustizia è fatta dopo anni di sofferenza’

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “Giustizia è fatta dopo sei anni di ingiuste sofferenze per un’accusa totalmente infondata che è stata finalmente riconosciuta come tale e con una decisione che ci auguriamo sia definitiva. Sin dall’inizio di questa vicenda abbiamo fermamente sostenuto la correttezza delle condotte di Roberto Napoletano che ha sempre e soltanto esercitato il proprio ruolo di direttore editoriale del Sole 24 Ore nel suo modo appassionato e sempre rigoroso”. È quanto commenta Guido Carlo Alleva, legale di Roberto Napoletano, in merito all’assoluzione in appello dell’ex direttore del quotidiano Il Sole 24 Ore.