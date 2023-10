Sole 24 Ore: Napoletano, ‘riconosciuto che ho salvato giornale sull’orlo del baratro’**

Ottobre 11, 2023

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – “L’assoluzione dà ragione alla mia scelta di non patteggiare, ma non mi ripaga da chi ha messo in discussione la mia dignità e il mio lavoro. Tutto il resto, che riguarda la società, come ho detto dal primo giorno non mi riguarda, l’ho detto allora e lo ripeterò sempre”. Lo sostiene Roberto Napoletano, l’ex direttore del Sole 24 ore assolto dalla corte d’Appello di Milano “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di presunte irregolarità nei conti del gruppo e di aver ‘gonfiato’ le copie del quotidiano economico.

“Gli atti del processo dimostrano piuttosto che ho preso un giornale sull’orlo del baratro editoriale – le due direzioni che mi avevano preceduto hanno perso il 30% delle copie a prezzo pieno – e in un anno ne abbiamo recuperate il 16% a prezzo pieno, ma soprattutto nessuno ha potuto mettere in dubbio il primato digitale conseguito dalla mia direzione editoriale e dall’intera redazione” aggiunge.

“La decisione dei giudici è un grande risultato e posso dire che esiste un giudice anche a Milano. Il danno che ho subito è enorme, perché quando di una persona si mettono in discussione onore e dignità, questa persona e tutti i suoi famigliari soffrono in un modo ingiusto. Questa sentenza non toglie quella sofferenza ingiusta, ma permette di proseguire” conclude Napoletano.