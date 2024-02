Sole 24Ore: accordo con Assonconsult per promuovere progetto ‘Italyx’

Febbraio 7, 2024

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Il Sole 24 Ore e Assoconsult, associazione che rappresenta il settore del management consulting in Italia, hanno siglato un accordo di partnership per la promozione di ‘Italyx’, la nuova certificazione de Il Sole 24 Ore sviluppata in collaborazione con Confindustria, che ha l’obiettivo di attribuire valore e dare visibilità alle imprese del comparto manifatturiero che incarnano e rappresentano i valori dell’eccellenza italiana.

L’accordo avrà durata quinquennale e prevederà il coinvolgimento attivo di Assoconsult e dei propri associati attraverso iniziative sul territorio dedicate al servizio Italyx, workshop e webinar dedicati all’internazionalizzazione ed alla valorizzazione dell’italianità delle imprese e la realizzazione di studi e ricerche in collaborazione con il centro studi de Il Sole 24 Ore e Confindustria.

“L’accordo con Assoconsult -spiega Eraldo Minella, direttore generale servizi professionali e formazione de Il Sole 24 Ore- rappresenta un importante tassello della strategia di progressivo coinvolgimento di partner istituzionali nel progetto Italyx. La partnership con Assoconsult, che tramite le società di management consulting affianca quotidianamente le aziende sul territorio, permetterà di rafforzare la valorizzazione e la visibilità delle competenze e del know delle imprese italiane”.

“Come Assoconsult -sottolinea il presidente Luigi Riva- siamo onorati di poter fare parte del progetto promosso da Il Sole 24 Ore e Confindustria. Insieme ai nostri associati daremo un importante contributo per valorizzare al meglio le aziende manifatturiere italiane di eccellenza. L’export italiano vale 520 miliardi e ad esso contribuiscono grandi e piccole aziende. L’eccellenza produttiva c’è, la nuova certificazione serve a renderne oggettivo e indiscutibile a tutti il valore, in particolare all’estero”.

Presentato lo scorso novembre con un evento in Confindustria, l’innovativo servizio di certificazione di eccellenza delle imprese italiane ha già raccolto l’interesse di quasi trecento aziende tra i due target del comparto manifatturiero a cui è indirizzata: le pmi fino a 50 milioni di fatturato all’anno con sede legale in Italia e le grandi aziende con fatturato superiore ai 50 milioni all’anno.

L’iniziativa messa a punto dal Sole 24 Ore con Confindustria attribuirà il marchio Italyx e una serie di opportunità di visibilità alle aziende che avranno superato un audit condotto da primari enti di certificazione indipendenti sulla base di un disciplinare definito da Il Sole 24 Ore, in cui si valuterà la capacità delle imprese di ideare, progettare, innovare e produrre secondo i tratti distintivi della tradizione italiana: ricerca della qualità, stile, cura del dettaglio e creatività.