Solidarietà: Smile house aderisce a campagna ‘testamento solidale’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – La Smile House Fondazione Ets aderisce alla campagna promossa da “Testamento Solidale”, il Comitato che riunisce molte delle organizzazioni non profit nazionali, per celebrare e promuovere la cultura del lascito solidale. “Nel contesto del lascito solidale, l’atto di designare una parte del proprio patrimonio o dei propri beni rappresenta un esempio tangibile di generosità. È un modo duraturo per continuare a sostenere cause importanti anche dopo la propria vita, contribuendo così a lasciare un’impronta positiva sulle comunità e sulle iniziative supportate”. Così Beatrice Menis dalla Chiesa, fondatrice e consigliere delegato della Smile House Fondazione Ets.

“La partecipazione al Comitato che celebra oggi il suo decennale – prosegue -, è per noi una dichiarazione di intenti nell’auspicio di diffondere la cultura del lascito solidale e ispirare sempre più persone a considerare questa forma di donazione. Auspichiamo la creazione di un effetto a catena che generi un circuito virtuoso di benevolenza con rilevante impatto sulla società. Riconosciamo che la solidarietà autentica va oltre l’assistenza. La Smile House Fondazione Ets si impegna da sempre in questa direzione e in quest’ottica ha aderito anche a questa significativa iniziativa sin dal 2014”.

“Il nostro convincimento è che sia necessaria una rivoluzione culturale che coinvolga le coscienze di tutti per offrire opportunità e risorse per coloro che, tra noi, che sono più fragili. Questo decimo anniversario rappresenta un importante traguardo e invitiamo tutti a unirsi a noi e al Comitato del Testamento Solidale nel viaggio verso la costruzione di una società più inclusiva e consapevole, capace di garantire a tutti un’esistenza dignitosa”, conclude Menis dalla Chiesa.