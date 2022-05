Solidarietà: su Radio3 ‘Tre Soldi’ raccoglie la memoria del testimone di Piazza della Loggia

Maggio 21, 2022

Milano, 20 mag. (Adnkronos) – Con l’avvicinarsi dell’anniversario della strage di Piazza della Loggia (il 28 maggio del 1974 a Brescia furono ferite 102 persone e 8 morirono per l’esplosione di una bomba di matrice neofascista) ‘Tre soldi’ – trasmissione serale di Radio Rai3 – il 23, 24 e 25 maggio darà voce a Manlio Milani, testimone dell’attentato e marito di Livia, una delle vittime. Da allora Milani – Presidente dell’Associazione familiari delle vittime e tra i fondatori della Casa della Memoria di Brescia – non smette di promuovere iniziative per ricordare quel periodo spiegando di essere “impegnato a ricercare quella verità di cui tutti abbiamo bisogno…. e nello stesso tempo a far sì che l’impunità di quella strage fosse abbandonata e la verità fosse fissata nella storia”.

A questo instancabile custode di memorie è dedicato un audiodocumentario in tre episodi curato da Fondazione Empatia Milano, organizzazione che promuove e diffonde l’empatia attraverso attività culturali e incontri. Ma dopo questi primi episodi, la serie intitolata ‘Le Vite degli altri’ continua.

Mettersi nei panni altrui, quelli di una professoressa transgender, di una donna ucraina da anni in Italia per assistere gli anziani, di una persona che ha conosciuto la depressione o del fratello di un ragazzo con sindrome di Down, è l’obiettivo delle storie “scritte a voce” da Fondazione Empatia Milano. Per entrare in punta di piedi nelle vite degli altri.