Somalia: Rampelli ricorda ‘Check point pasta’, ‘passati 30 anni, ancora ci addolora

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il 2 luglio 2023 è ricorso il trentesimo anniversario della battaglia del Pastificio, Check point Pasta a Mogadiscio. Tre soldati, il sergente maggiore Stefano Paolicchi, il sottotenente Andrea Millevoi, il caporale Pasquale Baccaro, persero la vita e a loro è stata conferita la medaglia d’oro alla memoria. Ventidue restarono feriti, tra cui Gianfranco Paglia, medaglia d’oro vivente, ex collega che intervenne per rompere l’assedio e salvare altri soldati. Tre pallottole lo colpirono, una al polmone gli procurò una grave emorragia interna e una al midollo spinale. Da quel momento Gianfranco Paglia è costretto all’immobilità su una sedia a rotelle, per quanto non abbia rinunciato alla carriera e sia impegnato in attività sportive con i nostri atleti paralimpici”. E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo in aula a Montecitorio.

“È importante rammentare -ha spiegato Rampelli- il valore che per l’Italia svolgono le sue forze armate negli scenari regionali nei quali si cercano di costruire pace e prosperità per le popolazioni autoctone. Gli italiani furono presenti in Somalia per offrire aiuto alla popolazione stretta tra una terribile carestia e l’oppressione dei Signori della Guerra. L’agguato fu opera dei miliziani che rispondevano al famigerato generale Aidid. Ricordare oggi significa onorare i nostri caduti, che hanno perso la vita indossando la divisa italiana, un dovere da parte di questo Parlamento”.