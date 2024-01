Sondaggi: Proger per Gr, Fdi cresce e sfiora 30%, in calo Lega e Pd, stabile M5S

Gennaio 12, 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Fratelli d’Italia torna a crescere nei sondaggi e sfiora il tetto del 30%, confermandosi saldamente al vertice delle intenzioni di voto degli italiani con il 29,8% (+0,4% rispetto alla precedente rilevazione). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Proger IndexResearch per Radio Giornale Radio. In leggero calo il Partito Democratico, che si attesta al 19,2%, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile al 16,8%. La Lega perde 0,6 punti percentuali e si posiziona all’8,6% delle intenzioni di voto. In leggera crescita Forza Italia, che registra un +0,2% e si porta al 6,9%. Azione al 3,9%. Il 39,5% degli intervistati è indeciso o non vota.

Complessivamente, la maggioranza di centrodestra consolida la posizione di forza con il 46,7% delle intenzioni di voto. Dall’altra parte, il centrosinistra scende al 25,1%. In crescita anche la fiducia degli italiani nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: 45%, con un +2 rispetto alla precedente indagine. Invariata la fiducia degli intervistati verso la segretaria del PD, Elly Schlein, che si attesta al 29%.