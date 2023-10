Sondrio: Aidaa, ‘tre cervi decapitati a Campodolcino, presentato esposto’

Ottobre 16, 2023

Milano, 16 ott. (Adnkronos) – Dopo il ritrovamento dei corpi di tre cervi uccisi a fucilate e decapitati, avvenuto nei giorni scorsi in località Prestone di Campodolcino in Valchiavenna, nella provincia di Sondrio, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente ha inviato un esposto per chiedere indagini approfondite che portino all’individuazione e alla condanna dei responsabili di questo crimine. Lo rende noto la stessa Aidaa, spiegando che nell’esposto vengono menzionati gli ex cacciatori che sono ancora in possesso del fucile e che quindi possono facilmente trasformarsi in bracconieri.

“Da queste parti -scrivono gli animalisti- capita che essere agrari, cacciatori e bracconieri sia una triade che si unisce in una sola persona; una triade malefica. E’ proprio contro questi personaggi che noi puntiamo il dito per indicare il responsabile. L’appello che facciamo -concludono- è sempre lo stesso: chi sa parli, anche in forma anonima, con le forze dell’ordine”.