Sondrio: spacciavano droga in città, nove persone arrestate

Ottobre 21, 2022

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – La squadra mobile della questura di Sondrio ha dato esecuzione, questa mattina, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Sondrio, su richiesta della locale procura, nei confronti di nove soggetti di origine nigeriana, liberiana, gambiana e ghanese, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo di Sondrio.

L’operazione, denominata ‘Biker express 2022 encore’, è iniziata nel febbraio 2022 e ha permesso di portare alla luce una sistematica attività di spaccio posta in essere da soggetti che gestivano in maniera esclusiva lo smercio di cocaina ed eroina. L’acquisto avveniva a seguito di più contatti telefonici con gli acquirenti; nella prima telefonata veniva ordinato lo stupefacente, nella seconda veniva stabilito il luogo dello scambio, che gli indagati raggiungevano in monopattino o in bicicletta, cercando sempre di evitare strade dove erano presenti sistemi di video-sorveglianza cittadina.

La droga veniva trasportata all’interno del cavo orale, dopo essere stata confezionata con involucri di forma sferica e liscia, in modo che potesse essere facilmente deglutita nel caso di un controllo di polizia.

I nove spacciatori, divisi in gruppi, operavano senza mai interferire tra di loro, riuscendo ad effettuare in pochi mesi almeno 1800 cessioni tra eroina e cocaina. Il prezzo per una dose da mezzo grammo di cocaina era fissato in 50 euro, quello per una dose da mezzo grammo di eroina era fissato in 30 euro.

All’alba di oggi le operazioni di perquisizione e cattura: tutte le misure di custodia cautelare in carcere sono state positivamente eseguite. Otto soggetti sono stati catturati dalla squadra mobile di Sondrio nel capoluogo, uno è stato catturato a Torino dalla locale squadra mobile. Sono state effettuate perquisizioni ed è stata sequestrata della sostanza stupefacente.

Al termine delle operazioni, i nove sono stati trasferiti in carcere.