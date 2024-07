Sondrio: violenze contro ex compagne, questore emette ammonimento per 3 uomini

1 Luglio 2024

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Violenza di genere e domestica. Questo il reato che ha portato il questore di Sondrio ad emettere tre misure di prevenzione personale nei confronti di altrettanti uomini. Più nello specifico, il primo provvedimento di ammonimento è stato emesso su richiesta dei carabinieri di Sondalo nei confronti di un giovane che, in stato di manifesta ubriachezza, ha aggredito l’ex compagna afferrandola al collo e strattonandola nel tentativo di farla cadere.

Gli ulteriori due provvedimenti sono stati emanati, invece, ad iniziativa della divisione anticrimine della questura di Sondrio; il primo nei confronti di un uomo che, qualche giorno fa, dopo aver contattato più volte l’ex compagna tramite mail ed sms, nel tentativo di incontrarla dopo la decisione di lei di troncare la loro relazione, si è presentato sul posto di lavoro della donna, pretendendo forzatamente un incontro con quest’ultima e strattonandola alla presenza dei colleghi di lavoro. L’altro nei confronti di un giovane che in modo insistente e alla presenza di minori ha più volte minacciato l’ex ragazza, colpendola fisicamente con schiaffi e calci, spintonandola e strattonandola e insultandola verbalmente anche con diverse manifestazioni di discredito nei suoi confronti sia come madre che come lavoratrice.

Le coraggiose istanze delle vittime, che stavano vivendo un vero e proprio stato di angoscia e terrore, interrotto grazie all’intervento delle forze dell’ordine, ha permesso al questore di Sondri di adottare le misure prevenzione al fine di arginare, prevenire il protrarsi e la reiterazione delle condotte vessatorie e lesive.