sono per salario

Gennaio 11, 2024

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Io sono per il salario minimo ma senza fondi dello Stato, cosa che invece la proposta di Conte e Schlein invece prevedeva. Io sono per il salario minimo, ma non finanziato con soldi pubblici”. Lo puntualizza il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di ‘Prima di domani’ su Rete4.