Sorrentino: “Quello di METRO Italia evento che ospitiamo con grande favore”

Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Un evento importante che a Napoli ospitiamo con grande favore. La nostra città è sempre di più al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, anche e soprattutto dal punto di vista culturale, enogastronomico e turistico”. Queste le parole di Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli, presente alla terza tappa di ‘SquisITA – L’Italia in un boccone’, il tour promosso da METRO Italia in occasione del suo 50esimo anniversario per sottolineare il forte legame dell’azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutto il Paese.

“Ospitare oggi questo evento – ha aggiunto Sorrentino – è molto importante. Come istituzione saremo sempre al fianco di chi sceglie Napoli. A maggior ragione dopo due anni di pandemia, per noi è fondamentale poter ripartire, dare spazio e dare possibilità alle imprese che decidono di investire in città di poter trovare un luogo accogliente che possa sempre valorizzare i suoi prodotti, la sua cultura, la sua gastronomia e le sue eccellenze riconosciute in Italia e nel mondo”.