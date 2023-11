Sostenibilità: a convention Fondazione Guido Carli medaglia Presidente Repubblica

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “La direzione di marcia ci è stata indicata proprio dal Presidente Mattarella, quando ci ha ricordato che crescita, coesione sociale, equilibrio ambientale e qualità del lavoro sono tra loro strettamente connessi. È lo stesso spirito di Guido Carli, l’eredità dello statista che la Fondazione non si stanca di tramandare: lo sviluppo è sostenibile se costruisce benessere per tutti, senza lasciare nessuno indietro e salvaguardando le esigenze delle nuove generazioni”. Lo ha detto la presidente della Fondazione Guido Carli Romana Liuzzo per il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica alla Convention della Fondazione Guido Carli ‘Sostenibili futuri. Guida visionaria al domani che vogliamo’.

La Medaglia sarà esposta venerdì 1° dicembre a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, proprio in occasione della Convention, che vedrà il saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani, l’intervento a nome del governo del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e la partecipazione di otto top manager e imprenditori. Al centro dei lavori, la sostenibilità a tutto tondo: ambientale, economica e sociale. Lascito permanente dell’iniziativa sarà la costituzione di una task force composta dai partecipanti al panel per offrire contributi qualificati di idee al governo e ai decisori politici.