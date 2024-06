Sostenibilità, ass. Comune Milano Conte: “Con A2A comunanza di obiettivi a lungo termine”

12 Giugno 2024

Milano, 12 giu. – (Adnkronos) – “Abbiamo con A2A una comunanza di obiettivi di lungo periodo che sono legati alla transizione ecologica e ambientale. Il dividendo che prendiamo da A2A è molto importante per la costruzione dei bilanci, anche in termini di stabilità del dividendo e in più c’è la capacità di A2A di generare valore per gli azionisti, generando allo stesso tempo valore per i territori”. Lo afferma Emmanuel Conte, assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, che ha partecipato alla presentazione dell’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, il report che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo A2A sul territorio nel 2023 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. “Le nostre azioni sono strategiche, complementari – riprende Conte – Da un lato i documenti di programmazione dell’ente, quali il Piano Aria e Clima, che fissa obiettivi di transizione ecologica molto importanti. Dall’altro lato, il piano industriale di A2A che dà risultati economici importanti”. Dal bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano della Life Company emerge infatti che nel 2023 A2A ha generato valore per il territorio e per i suoi stakeholder pari a 1.224 milioni di euro, investendo inoltre più di 485 milioni di euro nelle infrastrutture della Provincia: un dato in crescita del 32% rispetto all’anno precedente.