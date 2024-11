Sostenibilità, Bolognini (Novamont): “Con Amazon per innovare il packaging”

25 Novembre 2024

Vercelli, 25 nov. (Adnkronos) – “La collaborazione con Amazon ha l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per migliorare l’efficienza nell’uso della risorse e la circolarità delle applicazioni in packaging”. Così Orsola Bolognini, Senior Program Manager di Novamont, presente all’Operations Innovation Lab di Vercelli assieme al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto.

“Novamont, azienda italiana parte di Versalis, gruppo Eni, produce il Mater B, la famiglia di materiali bio-based, in tutto o in parte derivati da biomasse, biodegradabili e compostabili realizzati grazie alle bioraffinerie Novamont per la realizzazione di bioprodotti. Una collaborazione con un player di eccellenza come Amazon, che raggiunge nel mondo milioni di persone, rappresenta per noi un’opportunità straordinaria di far conoscere le soluzioni per il packaging in Mater B, oltre che un’opportunità unica di testarne l’efficacia e le molteplici soluzioni di riciclo in ottica di rigenerazione delle risorse e di prestazioni ambientali certificate”, ribadisce Bolognini.