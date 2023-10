Sostenibilità, Cardinale (Inwit): “Tendere a inclusione sociale con quella digitale”

Ottobre 6, 2023

Milano, 06 ott. – (Adnkronos) – “Le infrastrutture delle telecomunicazioni sono asset strategici nel processo di digitalizzazione del Paese, che chiaramente è necessario per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Digitalizzazione e sostenibilità sono due concetti che chiaramente devono agire in maniera sinergica e ci crediamo molto, perché sicuramente la digitalizzazione è un processo che può permettere di superare determinate barriere”. Lo ha detto Emanuele Cardinale, Head of Sustainability di INWIT, intervenendo al panel “Infrastrutture e sostenibilità del territorio” all’11a edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, all’Università Bocconi di Milano. “Tendere all’inclusione sociale attraverso l’inclusione digitale può voler dire garantire pari opportunità nell’utilizzo della rete”, ha concluso Cardinale.