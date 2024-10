Sostenibilità, Carnevali (sindaca di Bergamo): “Strategia transizione climatica è tra principali impegni”

1 Ottobre 2024

Bergamo, 01 ott. – (Adnkronos) – “Bergamo ha fatto della strategia per la transizione climatica uno dei suoi obiettivi più importanti da qui al 2030. Della strategia fanno parte 41 enti e più di 261 azioni – tra cui l’implementazione del teleriscaldamento, l’elettrificazione e la riqualificazione urbana – che ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo molto ambizioso della riduzione di 460.000 tonnellate di Co2 da qui al 2030”. Lo ha detto la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, intervenuta a margine della presentazione del Bilancio di sostenibilità Territoriale di Bergamo, parte del progetto A2a: “Territori sostenibili: un’impresa comune”.

Oltre alla riqualificazione di impianti ed edifici e all’implementazione del teleriscaldamento, che grazie all’ultimo progetto ha raggiunto altri 11 mila abitazioni bergamasche, fanno parte della strategia di transizione climatica e di riduzione delle emissioni anche i progetti di mobilità sostenibile, come spiega la sindaca: “Penso alla stazione europea, penso alla eBrt e alla T2, la tramvia delle valli. Ma non solo: penso anche ai processi di riforestazione urbana per diminuire le zone di calore. Tutto questo concorre a fare in modo che il raggiungimento di quell’obiettivo sia centrato e, soprattutto, diventi un progetto collettivo della città, delle imprese e dei partner, come A2a”.