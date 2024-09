Sostenibilità, Codere insieme a Villa Gaia per il Festival Connessioni 2024

25 Settembre 2024

Roma, 25 set. (Adnkronos) – Dal 29 settembre al 6 ottobre il comune di Rea, nel basso Oltrepò pavese, ospita il Festival Connessioni 2024. Grazie all’impegno di Villa Gaia guidata da Isa Maggi, che dal 2009 si occupa di accogliere donne in fragilità economica e sociale, vittime di violenza con l’obiettivo di riprogettare la loro vita personale e professionale, l’obiettivo del Festival è quello di offrire un evento culturale che abbia come filo conduttore la ‘Meraviglia, il potere che ci permette di far vivere i sogni, di abbellire la quotidianità’. Creare connessioni, legami, gemellaggi, nuove idee e prospettive in grado di aiutare le donne e le loro imprese. Al centro di questi incontri la Biblioteca di Genere di Villa Gaia e la diffusione della cultura della parità.

Il 29 settembre sarà anche l’occasione per ricordare Gaia. Gaia era una studentessa di scienze politiche all’Università di Pavia: lavorava allo Sportello Donna di Pavia e si occupava di donne in difficoltà, senza lavoro, con fragilità psico-sociali, con bambini.

“La connessione tra Codere Italia e la Fondazione Gaia si basa su una visione condivisa dell’importanza della cultura, dell’inclusione sociale e del ruolo delle donne – dichiara Isa Maggi, Coordinatrice nazionale degli Stati Generali delle Donne-Alleanza delle Donne Fondazione Gaia – Questa partnership rappresenta un modello virtuoso di come un’azienda possa coniugare il profitto con la responsabilità sociale, creando un impatto positivo sulla comunità. Il coinvolgimento delle Gaming Hall di Codere nelle attività di sostegno alla Fondazione Gaia dimostra come sia possibile creare un legame diretto tra il mondo del business e i cittadini e le cittadine. Il sostegno di Codere alla Fondazione Gaia va oltre la donazione: si tratta di un impegno a lungo termine, volto a creare un polo di attrazione culturale e a offrire nuove opportunità di crescita per la collettività”.

“Codere crede da sempre nell’arte e nella cultura come importanti strumenti di rinascita – spiega Imma Romano, direttrice Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Codere Italia – Da tempo supportiamo Villa Gaia a Rea, in particolare la Biblioteca di Genere, con donazioni e attività grazie al coinvolgimento diretto delle nostre Gaming Hall Palace, Vittoria e Mortara. Condividiamo con Isa Maggi il suo ambizioso progetto e siamo certi che diventerà un polo di attrazione per artisti e pubblico locale, offrendo nuove opportunità di crescita. La valorizzazione del ruolo delle donne è centrale in questa visione e siamo orgogliosi di dare il nostro contributo alla sua diffusione”.