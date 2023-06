Sostenibilità: Consob, europeo 50% emissioni obbligazioni Esg

Giugno 9, 2023

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – L’Europa conferma il suo ruolo trainante sul fronte degli strumenti finanziari sensibili: a maggio 2023, infatti, l’aggregato globale delle emissioni di obbligazioni Esg è riferibile ai paesi europei per il 50% circa. Lo comunica Consob, in occasione della presentazione della relazione 2022 al ministro dell’economia e delle finanze. A marzo 2023 si contano oltre 7 mila fondi Esg, con un patrimonio complessivo prossimo a 2.800 miliardi di dollari, di cui l’84% riferibili a fondi domiciliati in Europa. In Italia, il patrimonio promosso da oltre 2.200 fondi Esg si è portato a circa 470 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno.

“Il quadro normativo europeo in tema di finanza sostenibile si è molto arricchito” e “nel 2022, a livello globale ed europeo, sono proseguite le attività volte alla definizione di standard di reporting sui temi Esg”, evidenzia la relazione Consob, in cui si sottolinea che “tuttavia, nel cammino verso lo sviluppo della finanza sostenibile, diversi aspetti restano ancora da definire. Tra questi assumono particolare importanza la tassonomia completa dei fattori di sostenibilità (compresi i fattori sociali), le regole per l’emissione di giudizi o rating di sostenibilità e la piena integrazione dei fattori di sostenibilità nei processi decisionali e di investimento”.

“La Consob – si legge nella relazione 2022 – considera il contrasto al greenwashing una priorità per l’attività di vigilanza e di studio e per la tutela del risparmio. Per questo motivo, ha già posto in essere specifici approfondimenti finalizzati alla verifica delle modalità di rappresentazione delle caratteristiche di sostenibilità da parte di emittenti e intermediari” e “dal 2022 è stato intensificato il monitoraggio sulle informazioni Esg diffuse all’interno di studi societari e giudizi di rating. L’attività in questo ambito – annuncia l’istituto – proseguirà anche nel prossimo biennio, con l’obiettivo di elevare il grado di fiducia e tutela degli investitori e per questa via innalzare la propensione verso gli investimenti sostenibili”.