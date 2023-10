Sostenibilità, cresce la conoscenza ma aumentano gli scettici

Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – Cresce la conoscenza del tema sostenibilità ma aumentano anche gli ‘scettici’, oggi sono uno su cinque. E’ quanto emerge dalla ricerca Ipsos per il Salone della Csr, realizzata a giugno-luglio.

“La conoscenza del tema raggiunge tante persone: un 39% ha una buona conoscenza e un altro 39% ha una conoscenza discreta, quindi è un termine che si conosce. Ma è un po’ ferma da anni: dal 2019 si è stabilizzata e cresce lentamente”, spiega Andrea Alemanno, Service Line Head Ipsos. Quindi “è un tema che si sta sviluppando ma che ha una certa stasi e non cresce più di tanto”.

Ma le persone come la vivono? “Ci sono i ‘sostenitori’, che si sforzano il più possibile, gli ‘aperti’, coloro che capiscono che il tema è importante ma non se la sentono di cambiare vita, gli ‘scettici’ non credono che si stia facendo qualcosa o che il problema sia così grave, gli ‘indifferenti’ che non sono coinvolti per niente – spiega – Negli anni i ‘sostenitori’ aumentano ma stanno aumentando anche gli ‘scettici’: gli ‘aperti’, infatti, stanno mutando verso lo scetticismo, stiamo sbagliando qualcosa nel racconto. Cresce la consapevolezza e i sostenitori ma sta crescendo anche lo scetticismo, sono già una persona su cinque, pochi anni fa erano poco più di uno su dieci”.