Sostenibilità: De Corato (FdI), ‘fondamentale investire, governo va in questa direzione’

Novembre 7, 2023

Milano, 7 nov.(Adnkronos) – “Sul tema della sostenibilità, il governo si sta muovendo con grande decisione, tenendo conto, ovviamente, delle risorse disponibili. L’esempio di Diana Bracco”, che ieri a Torviscosa, in provincia di Udine, ha presentato il progetto per lo sviluppo industriale del sito produttivo gestito da Spin del gruppo Bracco, per un investimento complessivo di 124 milioni di euro, “dimostra che è necessario investire sulla sostenibilità e la determinazione del presidente del Consiglio Meloni va nella stessa direzione”. Così il parlamentare di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.

“Io -aggiunge De Corato- credo che ciò che il governo sta mettendo a disposizione, e che cercherà di mettere a disposizione con altri provvedimenti che verranno portati in Parlamento, dimostra una attenzione particolare per la Lombardia, che è il motore dell’Italia”.

“la Lombardia è la regione traino del Paese e se si ferma la Lombardia si ferma il Paese; di questo la maggioranza è consapevole. E’ per questo che andremo in questa direzione”. Del resto, conclude, “investire sulla Lombardia significa investire sul Paese”.