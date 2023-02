Sostenibilità: inaugurati 5 erogatori di acqua pubblica in uffici prefettura Monza

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Prefettura e BrianzAcque insieme per la sostenibilità ambientale: questa mattina sono entrati ufficialmente in funzione cinque erogatori di acqua pubblica negli uffici di via Montevecchia, a Monza. Gli erogatori sono stati installati da BrianzAcque, l’azienda pubblica partecipata che gestisce il ciclo idrico integrato in provincia di Monza e della Brianza. Il prefetto Patrizia Palmisani, affiancata dal questore Marco Odorisio e dal dirigente della sezione della polizia stradale Mauro Livolsi, ha accolto in prefettura il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci per un simbolico brindisi inaugurale.

A corredo dei distributori, sono state consegnate 350 borracce in alluminio destinate al personale in servizio presso la prefettura, la questura e la sezione della polizia stradale di Monza, che potranno essere usate come contenitori per prelevare liberamente l’acqua. Si tratta di un’operazione dalla doppia finalità: promuovere il consumo della buona acqua di rete e ridurre l’utilizzo di contenitori usa e getta e l’inquinamento.

Gli erogatori sono infatti apparecchiature self service da cui è possibile prelevare acqua liscia e gassata, sia fresca che a temperatura ambiente, sottoposta ad accurate analisi di laboratorio ed a controlli, ulteriormente affinata attraverso un filtro meccanico che ne trattiene eventuali impurità grossolane, un filtro a carboni attivi per eliminarne possibili odori e sapori sgradevoli e infine una lampada a raggi uv per la sanificazione finale prima della distribuzione.

La diffusione di tali strumenti consente di incidere sul modello di consumo della risorsa idrica, abbattendo la produzione di rifiuti e contribuendo a migliorare lo stato di salute dell’ambiente: “Ringrazio il presidente Enrico Boerci per la disponibilità e la straordinaria sensibilità mostrata -ha detto il prefetto Palmisani-. Sono particolarmente orgogliosa dell’intesa raggiunta tra la prefettura e BrianzAcque, che contribuirà a migliorare l’esperienza quotidiana all’interno degli uffici del personale del ministero dell’Interno in servizio presso la prefettura, la questura e la sezione della polizia stradale di Monza e che permetterà a ciascuno di noi di mettere in atto comportamenti improntati ad una maggiore sostenibilità ambientale dei consumi”.

“Credo fortemente che gli uffici territoriali del governo e quelli del dipartimento della pubblica sicurezza, in quanto organi dell’Amministrazione centrale, siano luoghi privilegiati in cui coltivare il senso civico e la sensibilità sulle tematiche ambientali -ha dichiarato il presidente e ad di BrianzAcque Boerci-. L’inaugurazione di oggi è segno tangibile della collaborazione tra lo Stato e gli enti locali che si esplicita attraverso una partecipata pubblica come la nostra società. Ringrazio dunque il prefetto, il questore e il dirigente della sezione della polizia stradale di Monza che, condividendo questo progetto basato su una nuova cultura ambientale, fungono da esempio per l’intera comunità brianzola”.