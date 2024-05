Sostenibilità, Luglini (Leonardo): “Nostro piano guidato dai dati, fondamentale coinvolgere fornitori

7 Maggio 2024

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “In occasione della definizione dell’ultimo piano industriale e strategico 2024-28 è stato definito anche un piano di sostenibilità, presentato a marzo a tutta la platea degli stakeholders. Noi abbiamo un approccio alla sostenibilità guidato dai dati, nell’ottica del principio ‘se puoi misurarlo puoi gestirlo’. Ma questo significa avere a che fare con circa 250 indicatori di prestazione, e oltre 8 mila dati che sono la base numerica dei nostri obiettivi di sostenibilità”. Lo ha sottolineato Raffaella Luglini, Chief Sustainability Officer di Leonardo nel suo intervento al convegno ‘Come rendere concreta la Sostenibilità’ in corso al Palazzo dell’Informazione a Roma.

La Cso del gruppo ha ricordato come il Piano si basi su alcuni capisaldi come ‘planet’, ‘people’, ‘prosperity’ e ‘governance’. Ma in questo processo – ha aggiunto – “è fondamentale accompagnare anche la catena di fornitura verso gli obiettivi di sostenibilità. Molti dei nostri fornitori sono piccole e medie aziende, cruciali o di prossimità, e questo per noi significa entro il 2028-30 accompagnare più di 500 piccoli e medi fornitori ad avere obiettivi di decarbonizzazione”.