Sostenibilità: Mazzetti (FI), ‘costo case green non può ricadere sui cittadini’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Il costo della riduzione delle emissioni non può essere scaricato solo e unicamente sui cittadini europei e italiani in particolare: deve prevalere un approccio graduale alla riqualificazione degli immobili”. Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Ambiente.

“L’Europa – ha continuato – può fissare una cornice e un obiettivo comune, i singoli paesi europei, stanti le proprie differenze e specificità, devono poi fare gli aggiustamenti e le migliorie, nella massima libertà. Per riqualificare tutto il patrimonio immobiliare, e quello italiano ne ha bisogno, serve un piano di lungo periodo, così da non alterare il mercato e così da non polverizzare i risparmi degli italiani, con incentivi e sostegni e ovviamente con regole chiare e stabili”.

“Un’Europa – ha precisato – che vieta, obbliga, tassa è del tutto contraria ai principi di libertà e cooperazione su cui i nostri padri l’hanno fondata: va cambiata dall’interno. Come ha detto il Presidente Berlusconi, ci vuole una maggioranza espressione dei valori di Centrodestra, così da evitare che queste euro-follie ed euro-patrimoniali diventino realtà”, ha concluso.