S&P: Ronzulli, ‘fiducia in Italia e in Governo

Ottobre 21, 2023

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “C’è fiducia nell’Italia, c’è fiducia nella nostra stabilità e nella capacità del Governo di tenere al sicuro i conti pubblici. C’è invece meno fiducia nelle doti divinatorie degli uccelli del malaugurio della sinistra, che già pregustavano bocciature e figuracce, esercitandosi nello sport in cui eccellono: tifare contro l’Italia. S&P ha bocciato proprio loro, i fanatici dello spread, ha rimesso a posto le cassandre e ha promosso una manovra seria e responsabile, realizzata da un Governo serio e responsabile. Una manovra che guarda indietro per tutelare gli ultimi, e avanti, per dare sviluppo e benessere al Paese”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.