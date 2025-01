Space X: Prodi, ‘rischi enormi per la democrazia, io non firmerei’

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen (Adnkronos) – “Su Starlink, l’accordo col governo gli darebbe in mano tutti i dati che riguardano il nostro Paese. E’ il momento che il governo decida se dare in mano ad altri la propria vita”. Lo ha detto Romano Prodi a Otto e mezzo, su La7.

“Il vantaggio di Musk è che ha a disposizione una tecnologia pronta e potente. Non so se il governo firmerà, ma queste cose vanno fatte con una prudenza enorme e garanzie che non credo il nostro esecutivo sia in grado di ottenere. Così come sembrano essere le cose, io non firmerei. E l’idea che il rappresentante di uno Stato come è Musk si impadronisca di una realtà fondamentale di un altro Paese è un rischio enorme per la democrazia”, ha aggiunto Prodi.